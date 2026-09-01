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Yüksekova'da tedavi görenlerin el emeği sergisi ilgi çekti

Yüksekova Devlet Hastanesi TRSM'de tedavi gören 202 danışanın el işi ve görsel sanat ürünleri, Halk Eğitimi desteğiyle açılan sergide yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova'da tedavi görenlerin el emeği sergisi ilgi çekti

El emeği ürünler sağlıkla buluştu

Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarında hazırlanan el işi ve görsel sanat ürünleri, hastane içerisinde açılan bir sergide ziyaretçilerle buluştu. Sergi, merkezin çok yönlü tedavi yaklaşımını ve hastaların sosyal hayata katılımını destekleyen uygulamalarını görünür kıldı.

Merkezin tedavi yaklaşımı ve ekip çalışması:

TRSM, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kronik ruh sağlığı sorunları olan hastaların topluma yeniden kazandırılması, sosyal uyum ve işlevselliklerinin artırılması amacıyla hizmet veriyor. Çalışmalar, psikiyatri uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Ekip, tedavi süreçlerine aileleri de dâhil ederek takip ve destek sürecini güçlendiriyor.

Atölye çalışmaları ve serginin kapsamı:

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen usta öğreticiler eşliğinde düzenlenen el ve görsel sanatlar kurslarında ortaya çıkan ürünler sergide yer aldı. Merkez sorumlu hekimi Dr. Tuğçe İncekürk sergi açılışında, Hakkari genelinde 202 danışana hizmet verdiklerini, ihtiyaç halinde hastaların ev ziyaretlerinin de yapıldığını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti. Sergi, hem hastaların rehabilitasyon sürecine katkı sağlaması hem de yerel düzeyde farkındalık yaratması açısından önem taşıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNE BAĞLI TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE (TRSM) TEDAVİ GÖREN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNE BAĞLI TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE (TRSM) TEDAVİ GÖREN HASTALARIN SERGİLENEN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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