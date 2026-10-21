Yunusemre meclisi 2027 bütçesini kabul etti, Spil için doğal gaz protokolü onaylandı

Yunusemre meclisi Ekim oturumunda 2027 bütçesini görüştü

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde, 2027 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi meclisten geçti. Toplantı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde yapıldı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve gündemdeki yedi madde ele alındı.

Bütçe süreci ve oy dağılımı:

Toplantıda öncelikle 2027 Performans Programı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca 2027 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edildi. Hazırlık bütçesi ise parti tutumlarının ayrıştığı bir oylama sonucunda meclisten geçti; CHP, YENİ Parti ve İYİ Parti kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP çekimser kaldı.

Spil Mahallesi için doğal gaz protokolü ve taahhütler:

Gündemin önemli başlıklarından biri Spil Mahallesi’ne yönelik doğal gaz şebeke yatırımları oldu. Kabul edilen protokole göre, yatırımın yapım tarihinden itibaren 10 yıl içinde deplase edilmesi gerektiğinde ortaya çıkacak tüm maliyetler belediye tarafından karşılanacak. Bu düzenleme, mecliste tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi ve mahallede yıllardır süren ısınma sorununa çözüm getirme amacı taşıyor.

Belediye Başkanı Semih Balaban, kararın partiler arası ortak iradeyle alınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Spil Mahallesi sakinlerinin ısınma sorununu çözmeye yönelik adımda katkı veren meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı sonunda ayrıca, Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda yapılmasına karar verildi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI’NIN İKİNCİ BİRLEŞİMİNDE 2027 MALİ YILI HAZIRLIK BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ. SPİL MAHALLESİ’NDE YILLARDIR YAŞANAN ISINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DOĞAL GAZ YATIRIMLARINI KAPSAYAN PROTOKOL İSE TÜM PARTİLERİN OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.