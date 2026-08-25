Gördes'te kadın üreticilere ekonomik güçlendirme amaçlı yüzde 100 hibe çapa motoru

Tarımda kadın üreticilere doğrudan destek

Manisa'nın Gördes ilçesinde kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, Gördes Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde kadın üreticilere tarımsal araç desteği sağlandı.

Dağıtım ve kapsam:

Proje ORKÖY-İDOP kapsamında uygulanarak Fundacık, Karayağcı ve Tüpüler mahallelerinde her birinde 5 hane olmak üzere toplam 15 haneye yüzde 100 hibe çapa motoru teslim edildi.

Beklenen etkiler:

Sağlanan destekle kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol alması, iş gücünün azalması ve ekonomik faaliyetlerinin güçlenmesi hedefleniyor. Modern tarım araçlarının kullanıma sunulmasıyla üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal kalkınmaya ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, kırsal kalkınma ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi; sağlanan araçların yerel üretime ve günlük iş yükünün hafiflemesine katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA KADIN ÜRETİCİLERE YÜZDE 100 HİBELİ ÇAPA MOTORU DESTEĞİ SAĞLANDI. FUNDACIK, KARAYAĞCI VE TÜPÜLER MAHALLELERİNDE 15 HANEYE ÇAPA MOTORU TESLİM EDİLDİ.