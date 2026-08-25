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TMO Giresun'da kabuklu fındık alım sezonunu başlattı, merkez ve kriterler açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 kabuklu fındık alım sezonunu Giresun'da başlattı; merkezlerde numune analizleri yapıldı, alım kriterleri ve fiyatlar açıklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TMO Giresun'da kabuklu fındık alım sezonunu başlattı, merkez ve kriterler açıklandı

TMO Giresun'da kabuklu fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı kabuklu fındık alım sezonunu Giresun'da resmen başlattı. Bulancak TMO Alım Merkezi'ndeki incelemeye Giresun Valisi Mustafa Koç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. İncelemeler sırasında üreticilerden teslim alınan fındıkların numune alma ve analiz süreçleri yerinde takip edildi.

nitelik ve numune sonuçları:

Alım merkezinde üretici Hasan Çakmak'ın teslim ettiği fındığın analizinde nem oranı %3,6 ve randıman %53,5 olarak belirlendi. Vali Koç, üreticiyle sohbet ederek emeği için teşekkür etti ve fındığın Giresun ekonomisi ile binlerce üreticinin geçim kaynağı açısından önemine vurgu yaptı. 2026 alım sezonunun üreticiler, Giresun ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

alım kriterleri, merkezler ve fiyatlar:

TMO'ya teslim edilecek ürünlerin 2026 yılı mahsulü olması ve belirlenen satın alma kriterlerini taşıması gerekiyor. Islak, canlı haşereli veya aşırı zararlı tahribatına uğramış fındıklar alıma kabul edilmiyor. Kabuklu fındıkta rutubet oranı %6,50'yi, yabancı madde oranı %0,5'i geçmemeli; sağlam iç oranı %40'ın altında olmamalı. Buruşuk iç oranı %10, çürük ve bozuk iç oranı %7'yi aşmamalı; zuruflu tane oranı %3, çatlak/kırık/kabuğundan çıkmış iç fındık toplamı ise %10'u geçmemelidir.

Giresun'da 24 Ağustos 2026 itibarıyla Giflidaş-Borsa Ekip Şefliği, Merkez Türkler Demir Ekip Şefliği, Bulancak Ekip Şefliği ve Tirebolu Ekip Şefliği olmak üzere toplam 4 alım merkezi ile 7 alım noktasında kabuklu fındık alımı yapılıyor. Espiye, Keşap ve Görele ekip şefliklerinin 1 Eylül 2026'da; Güce ekip şefliğinin ise 3 Eylül 2026'da faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla 3 Eylül 2026 itibarıyla Giresun Başmüdürlüğü bünyesinde toplam 8 alım merkezi ve 11 alım noktasında alım faaliyetleri sürdürülecek.

TMO, 2026 yılı için kilogram başına fiyatları da belirledi: Giresun kalite fındık 255 TL, levant kalite fındık 250 TL ve sivri kalite fındık 245 TL olarak uygulanacak.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO), 2026 YILI FINDIK ALIM SEZONU KAPSAMINDA GİRESUN’DA KABUKLU FINDIK...

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO), 2026 YILI FINDIK ALIM SEZONU KAPSAMINDA GİRESUN’DA KABUKLU FINDIK ALIMLARINA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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