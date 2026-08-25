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Kanala serinlemek için giren 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 1 kilometre ileride bilinci kapalı bulundu

Efeler Ovaeymir'de sulama kanalına giren 12 yaşındaki A.T., yaklaşık 1 kilometre sürüklenip bilinci kapalı bulundu ve Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kanala serinlemek için giren 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 1 kilometre ileride bilinci kapalı bulundu

Kanala serinlemek için giren 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 1 kilometre ileride bilinci kapalı bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 12 yaşındaki A.T., kısa süre sonra gözden kayboldu. Kanaldaki suyun yer yer derinliğinin yaklaşık 3 metre olduğu belirtilirken, çocuğun kaybolması çevredekileri alarma geçirdi.

olayın seyri:

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki arama çalışmalarına yoğunlaştı ve çocuğun kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre ileride sürüklenmiş halde olduğu tespit edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Bulunduğunda bilinci kapalı olan A.T., ekipler tarafından hızla sudan çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak bölge polisince inceleme başlatıldı ve olayın detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

HIZLA SUDAN ÇIKARILAN ÇOCUK, İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLA AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE...

HIZLA SUDAN ÇIKARILAN ÇOCUK, İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLA AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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