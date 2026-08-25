Bursa'ya nefes: bankalar ticari kredi faizlerini acil indirime taşımalı

BTSO'dan genel değerlendirme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası’nın likidite yönetiminde yaptığı operasyonel değişikliğin ve KOSGEB’in açıkladığı destek paketinin reel sektöre önemli katkı sağlayacağını belirtti. Burkay, Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının enflasyonla mücadele sürecinde üretimin sürdürülebilirliğini koruyacak kritik bir normalleşme adımı olduğunu vurguladı.

TCMB’nin politika faizini sabit tutarken bankacılık sisteminin fonlama maliyetini gecelikten haftalığa çekerek piyasada örtülü olarak 3 puan seviyesinde bir rahatlama sağladığını ifade eden Burkay, bu adımın sanayici ve tüccarın üzerindeki yüksek faiz yükünü hafifletme potansiyeli taşıdığını söyledi.

TCMB adımının piyasa göstergelerine etkisi:

Burkay, TCMB’nin 6 aylık aranın ardından 1 haftalık repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar TL fonlama sağladığını, ihalede basit faizin %37 ve bileşik faizin %44,58 olarak gerçekleştiğini aktardı. Bu adımın ardından Şubat ayından bu yana %40 civarında seyreden Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ilk kez %36,94 seviyesine çekildi ve piyasa göstergelerinde belirgin bir rahatlama görüldü.

Burkay, TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından verilen sinyalin resmiyete dönüşmesinin oda olarak uzun süredir gündeme getirdikleri politika faizi ile reel piyasa faizleri arasındaki makasın kapanması yönündeki beklentilerini doğruladığını belirtti.

"Ticari kredi kanalları açılmalı":

BTSO Başkanı, bankaların fonlama maliyetindeki gerilemenin vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine yansıtılması gerektiğini vurguladı. Mevcut durumda KOBİ ve ticari kredi faizlerinin %45 ile %55 bandında sıkıştığına dikkat çeken Burkay, üretim ve istihdamın devamlılığı için bu yansımanın şart olduğunu söyledi.

Ayrıca BDDK tarafında KOBİ’lere kredi esnekliği sağlayacak adımların atılması, ihracatçıların rekabet gücünü koruyacak dengelerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Burkay, TCMB’nin attığı örtülü indirim adımının piyasaya nefes aldıracak olumlu bir gelişme olduğunu belirterek bankacılık sektörünü bu rahatlamayı ticari kredi kanallarına hızla yansıtmaya davet etti.

KOSGEB desteği ve yeni nefes kredisi girişimleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Burkay, programın KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm ve kapasite artışları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Burkay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır tarafından açıklanan destek paketinin detaylarına değinerek, 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puanlık finansman desteği ve sağlanan kefalet imkanlarının üreticiler için can suyu niteliğinde olduğunu belirtti. Özellikle savunma, uzay ve havacılık tedarik projelerine 30 milyon liraya kadar, hızlı büyüyen teknogirişim rozetli işletmelere ise 20 milyon liraya kadar stratejik kaynak sağlanmasının Bursa’nın yüksek katma değerli üretim hedeflerine katkı sunacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 bin KOBİ’nin 64 milyar liralık finansmana erişmiş olmasının bu mekanizmanın sahadaki başarısını gösterdiğini belirten Burkay, Bakan Kacır’a teşekkürlerini iletti.

Nefes kredisi tecrübesi ve yeni hedefler:

Reel sektörün nakit akışını korumak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla BTSO’nun Nefes Kredisi projelerinde öncü rol oynadığını aktaran Burkay, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde ve KGF iş birliğiyle yürütülen uygulamalarda Oda kaynaklarıyla KGF kefaleti birleştirilerek çarpan etkisi yaratıldığını belirtti.

Burkay, 2017’den bu yana Oda kaynaklarıyla desteklenen 7 farklı Nefes Kredisi paketinde yaklaşık 8,5 milyar TL destek sağladıklarını ve bu desteklerin KOBİ’lere can suyu olduğunu söyledi. Piyasalardaki yüksek maliyetler ve nakit sıkışıklığı devam ettiğinden, TOBB öncülüğünde üyelerin finansman yükünü hafifletecek yeni bir Nefes Kredisi paketinin devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Teminat yetersizliği çeken firmalara nefes aldıracak yeni imkanların kısa sürede Bursa iş dünyasının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Burkay son olarak, BTSO olarak KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak her adımı desteklemeye devam edeceklerini ve ekonominin canlanması için finansman kanallarının etkin işlemesinin şart olduğunu ifade etti.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY.