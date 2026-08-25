Kocasinan'da kırsalda kalkınma: model projelerle her mahalleye hizmet

Kocasinan Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu kadar kırsal alanlarda da yoğun bir hizmet programı yürütüyor. Belediye yönetimi, ilçenin tüm noktalarına değer katacak projelerle kırsal kalkınmada öncü ve örnek olmayı amaçladıklarını belirtiyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, "Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

kapsamlı hizmet ağı ve nüfus-alan verileri:

Başkan Çolakbayrakdar ilçenin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Yaklaşık 156 bin hektarlık alan üzerinde 420 bin nüfusa hizmet veren büyük bir ilçeyiz." ifadesini kullandı. Belediye, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla merkez-kırsal ayrımı yapmadan altyapı ve sosyal hizmetleri ulaştırıyor. Yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, üst-yapı çalışmaları ve yeni yaşam alanları ile mahallelerin değeri artırılıyor. Bu yaklaşım, kırsalın yerel dokusunu korurken yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

saha ekipleri, kapasite artışı ve uygulamalar:

Fen İşleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri sahada yoğun mesai yapıyor. Belediye, kırsal hizmetlerin etkinliğini artırmak için kurumların bütçe ve teknik kapasitesini sistemli olarak güçlendiriyor. Çolakbayrakdar, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kendi doğal yapıları ve yaşam kültürleri içerisinde daha konforlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor, yatırımlarımızla kırsal bölgelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

tarım, sulama ve sosyal donatılar:

Kırsal kalkınmayı desteklemek üzere tarımsal çeşitlendirme ve altyapı yatırımları ön planda tutuluyor. Başkan Çolakbayrakdar, badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Alternatif tarım uygulamaları, ata tohumları çalışmaları ve tıbbi-aromatik bitki üretimi projeleriyle kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor. Tarımsal sulama altyapısında güçlendirmeler yapılıyor; ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde taziye evi ve mahalle fırınları hayata geçiriliyor.

Belediye aynı zamanda eğitim ve sağlık hizmet binaları ile parkların bakım-onarımını sürdürüyor. Okul, sağlık ocağı ve diğer kamu binalarının yenilenmesi; parkların yenilenerek yeni yaşam alanlarına dönüştürülmesi, kırsal mahallelerin hem sosyal hem de fiziksel altyapısını güçlendiriyor.

Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin üretim kültürünü koruyarak gelişmesine önem verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Belediye çalışmaları, kırsalda sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinde somut iyileştirmeler hedefliyor.

KIRSAL KALKINMADA ÖNCÜ VE ÖRNEK PROJELERLE İLÇENİN HER NOKTASINA DEĞER KATTIKLARINI BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KOCASİNAN’IN TÜM MAHALLELERİNİ GÜZELLEŞTİRMEYE, VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA VE GELECEĞE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.