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Dalaman’da yaz hareketliliği: 7 ayda 2.739.692 yolcuya hizmet

Dalaman Havalimanı 2026'nın ilk 7 ayında 2.739.692 yolcu ağırladı; temmuzda 891.010 yolcu, 6.920 uçuş ve 10.525 ton yük kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dalaman’da yaz hareketliliği: 7 ayda 2.739.692 yolcuya hizmet

Dalaman’da yaz hareketliliği

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı temmuz ayında yoğun bir trafik kaydetti. Havalimanı temmuzda 891.010 yolcuya hizmet verdi, gerçekleşen uçuş trafiği 6.920 uçak ve taşınan yük miktarı 10.525 ton oldu.

aylık veriler:

Temmuz verileri, yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden birinin sürdüğünü gösteriyor. Açıklamada belirtilen sayılar, yolcu trafiği, uçuş sayısı ve yük hacmindeki hareketliliğe işaret ediyor.

yedi aylık dönem sonuçları:

2026 yılının ilk 7 ayında havalimanından toplam 2.739.692 yolcu hizmet aldı. Aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği 23.626 olurken, taşınan yük miktarı 31.760 ton olarak kaydedildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan bu veriler, Dalaman Havalimanı’nın yaz boyunca bölgesel ulaşım ve turizm açısından önemini koruduğunu ortaya koyuyor.

DALAMAN HAVALİMANINDA 7 AYDA 2 MİLYON 739 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DALAMAN HAVALİMANINDA 7 AYDA 2 MİLYON 739 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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