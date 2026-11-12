Yurt dışında saklanan organize suç lideri Sercan Sayal ülkeye getirildi

Yeni nesil örgüt liderinin iadesi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Operasyonun koordinasyonu:

Açıklamaya göre operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

İddialar ve soruşturma bulguları:

Bakanlık, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle arandığını bildirdi. Kurum ayrıca Sayal'ın İzmir'de; 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakanın açıklamaları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında, "Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik." diyerek operasyon ekibini ve Adalet Bakanlığını tebrik etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 116 UÇTAN ARANMASI BULUNAN VE KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SERCAN SAYAL’IN YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GETİRİLECEĞİNE DUYURDU.