Yurt dışındaki 76 şüpheli geniş çaplı iş birliğiyle Türkiye'ye getirildi

Operasyonun genel görünümü:

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, yurt dışında aranan toplam 76 şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığı açıklandı.

Yakalamaların dağılımı:

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan iş birliğiyle, şüphelilerden 61'i Gürcistan'da, 4'ü Yunanistan'da, 4'ü Almanya'da, 2'si Fransa'da, 2'si ABD'de, birer kişi ise Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da yakalandı. Toplam 76 şüphelinin iadesi sağlandı.

Kurumsal koordinasyon ve teslim süreçleri:

Çalışmaya EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları katıldı. Bu kapsamda, 29 kişi kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 47 kişi ise ulusal seviyede aranıyordu ve yakalanarak teslim alındı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda emeği geçen polisleri, başkanlıkları ve daire başkanlıklarını tebrik ederek, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ettiği belirtildi.

YURT DIŞINDA ARANAN 76 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ