Yurt gençliği bir araya geldi: İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda tanışma ve pasta

İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda tanışma toplantısı

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda yeni dönem öğrencileri için tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Dümenci Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yurt yönetimi, personel ve yurtta kalan öğrenciler bir araya geldi.

yurtun hizmet süreci ve hedefleri:

Toplantıda konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, yurdun 28 yıldır Kastamonu'da üniversite öğrencilerine hizmet verdiğini belirtti. Köklü, yurdun Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı özel yurt statüsünde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinden gelen 130 öğrencimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için personelimiz ve destek veren gönüllülerimizle fedakarca çalışıyoruz. Ekip olarak memleketimizin geleceği olan gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

tanışma, ikram ve pasta kesimi:

Programın ikinci bölümünde bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler ile yurtta konaklayan diğer öğrenciler tanıştı; yurt yönetimi ve personel de katılımcılarla birebir iletişim kurdu. Etkinlik, Yurt Müdürü Enis Köklü, personel ve öğrencilerin birlikte yaş pasta kesmesiyle son buldu. Toplantıda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve samimi bir ortamda kaynaşma sağlandı.

Gerçekleştirilen bu tür toplantıların, yeni öğrencilerin yurda adaptasyonunu hızlandırma ve yönetim ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirme hedefi taşıdığı belirtildi.

KASTAMONU’DAKİ İHLAS VAKFI SILA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRME TANIŞMA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELEREK BİRLİKTE PASTA KESTİ.