Dolar 49,0800 -0,05%
Euro 55,0795 -0,33%
Bist 12.426,15 +1,27%
Altın Gram 6.610,22 +0,64%
EUR/USD 1,1199 -0,52%
Brent Petrol 102,81 +0,55%
--°

Yurt gençliği bir araya geldi: İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda tanışma ve pasta

Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısında öğrenciler, personel ve yönetim birlikte pasta kesti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurt gençliği bir araya geldi: İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda tanışma ve pasta

İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda tanışma toplantısı

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda yeni dönem öğrencileri için tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Dümenci Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yurt yönetimi, personel ve yurtta kalan öğrenciler bir araya geldi.

yurtun hizmet süreci ve hedefleri:

Toplantıda konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, yurdun 28 yıldır Kastamonu'da üniversite öğrencilerine hizmet verdiğini belirtti. Köklü, yurdun Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı özel yurt statüsünde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinden gelen 130 öğrencimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için personelimiz ve destek veren gönüllülerimizle fedakarca çalışıyoruz. Ekip olarak memleketimizin geleceği olan gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

tanışma, ikram ve pasta kesimi:

Programın ikinci bölümünde bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler ile yurtta konaklayan diğer öğrenciler tanıştı; yurt yönetimi ve personel de katılımcılarla birebir iletişim kurdu. Etkinlik, Yurt Müdürü Enis Köklü, personel ve öğrencilerin birlikte yaş pasta kesmesiyle son buldu. Toplantıda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve samimi bir ortamda kaynaşma sağlandı.

Gerçekleştirilen bu tür toplantıların, yeni öğrencilerin yurda adaptasyonunu hızlandırma ve yönetim ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirme hedefi taşıdığı belirtildi.

KASTAMONU’DAKİ İHLAS VAKFI SILA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRME TANIŞMA...

KASTAMONU’DAKİ İHLAS VAKFI SILA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRME TANIŞMA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELEREK BİRLİKTE PASTA KESTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da tarihi alanlardan parklara ücretsiz internet ağı genişliyor
images

Madencinin oğluna formayla destek: Galatasaraylı iş adamı yadigar bir davet verd...
images

Borsada başkanlık yarışı: Manisa'da 182 üyenin kararı bekleniyor
images

Güvenlik zirvesi: vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş toplantısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gişede durdurulan araçtan 2,8 milyon liralık gümrük kaçağı yük ele geçirildi

NÖHÜ’nün teknopark projeleri TEKNOFEST ISIF’26’da iki madalya kazandı

Niğde'nin lezzet hazineleri İstanbul'da sofraya taşındı

İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip