Yurt yerleştirmede yüzde 90'lık rekor ve genişleyen kapasitenin ayrıntıları

bakanın duyurusu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı GSB yurt yerleştirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik" dedi ve bu oranın geçen yılki yüzde 87'lik orandan bir artış olduğunu vurguladı.

yerleştirme oranı ve kısa değerlendirme:

Bakanlığın ilk yerleştirmede elde ettiği yüzde 90 oranı, yerleştirme talebine yanıt verme kapasitesindeki iyileşmenin somut bir göstergesi olarak sunuldu. Bak, yerleştirme rakamlarının açıklanmasının ardından yurtlarda sağlanan hizmetlerin öğrencilere yönelik kapsamını da hatırlattı.

yatak kapasitesi ve devam eden yatırımlar:

Bak, 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta toplam 182 bin 258 yatak kapasitesi bulunduğunu; bugün ise 81 il, 271 ilçe ve Kuzeu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 867 yurtta hizmet verildiğini söyledi. Toplam yatak kapasitesinin bugün 1 milyonu aşkın seviyede olduğunu belirten Bak, "2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Bak, yapımı tamamlanıp açılacak olanlarla birlikte yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında toplam 106 yurt yatırımımız bulunduğunu belirterek bu yatırımların tamamlanmasıyla mevcut kapasitenin daha da artacağını aktardı.

burs, kredi ve ücretsiz hizmetler:

Bakanlığın öğrencilere yönelik mali ve sosyal destekleri de konuşmanın merkezindeydi. Bak, halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gence burs veya öğrenim kredisi verildiğini, 2025 yılında öğrencilere 51 milyar 435 milyon 708 bin lira öğrenim kredisi ve burs desteği sağlandığını söyledi. Öğrencilere sunulan sosyal hizmetler arasında sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olarak sunulmasının da yer aldığı belirtildi.

Bakan Bak ayrıca yaz döneminde uygulanan Seyahatsever programına değinerek, GSB yurtlarının afet ve olağanüstü dönemlerde sığınak işlevi gördüğünü aktardı. Seyahatsever kapsamında yaz aylarında yurtların ücretsiz kullanıma açılmasıyla toplamda 623 bin 470 gence ücretsiz konaklama imkânı sağlandığı ifade edildi.

Genel çerçevede Bakan Bak'ın açıklamaları, yerleştirme başarısının yanı sıra yatak ve hizmet kapasitesindeki büyüme ile burs-kredi ve sosyal desteklerin sürdürüldüğünü işaret ediyor; Bakanlık, önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanan yatırımlarla bu kapasitenin daha da güçleneceğini belirtti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, "BU YIL İLK YERLEŞTİRME SONUCUNDA BİR REKORA İMZA ATARAK YÜZDE 90 ORANINDA ÖĞRENCİMİZİ YURTLARIMIZA YERLEŞTİRDİK" DEDİ.