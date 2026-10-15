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Yoğun yağış Zonguldak’ta seferberlik başlattı: 94 ihbar, 1.053 personel sahada

Zonguldak’ta etkili sağanak sonucu 112’ye 94 ihbar ulaştı; AFAD, DSİ ve diğer birimlerden oluşan 1.053 personel ve 348 araçla müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Yoğun yağış Zonguldak’ta seferberlik başlattı: 94 ihbar, 1.053 personel sahada

sahadaki müdahale ve koordinasyon:

Zonguldak genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 94 ihbar ulaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarların önceliklendirilmesi ve hasar tespitine yönelik çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülüyor.

Müdahale ekipleri arasında AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi, belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, emniyet ve jandarma birimleri bulunuyor. Sahada toplam 1.053 personel ve 348 araç ile çeşitli noktalarda iş makineleri, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri görev yapıyor.

yağış miktarları ve risk uyarıları:

Valiliğin paylaştığı ölçümlere göre kent genelinde en yüksek yağış miktarı 122 milimetre ile Karadeniz Ereğli'de kaydedildi. Diğer ölçümler ise şöyle: Kilimli 100 mm, Kozlu 90 mm ve Zonguldak merkez 75 mm. Bu veriler, yerel su birikintileri ve heyelan riskinin arttığını gösteriyor.

Valilik, yağışların gece saatlerine kadar devam edebileceğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyarıyor. Açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yapılan resmi uyarılara uyulması istendi.

kamu ve halk için öncelikler:

Müdahale ekipleri, önceliği can ve kritik altyapıya vererek, gelen ihbarlara göre hareket ediyor. Vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması, dere yatakları ve eğimli alanlarda tedbir alması, gerektiğinde yetkililerin yönlendirmelerine uyması isteniyor. Yetkililer ayrıca su basan yerlerde elektrik kaynaklarına yaklaşılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

Valilik, yağıştan etkilenen bölgelerdeki çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, yeni gelişmeler halinde halkı bilgilendireceklerini duyurdu.

ZONGULDAK GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ&#039;NE 94 İHBAR...

ZONGULDAK GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE 94 İHBAR ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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