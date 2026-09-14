Zamana direnen atölye: Gaziantepli ustanın 56 yıllık mesleği

Gaziantep'in çarşısında zamana adanmış bir atölye

65 yaşındaki saat ustası Servet Özkörükçü, Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan büyük pasajda, 2 metrekarelik dükkânında 56 yıldır mekanik saat tamirciliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinde iş başına geçen usta, hem mekanik hem de pilli saatleri onarıyor; kimi saatler için bir gün, kimi için birkaç gün veya bir hafta gerektiğini söylüyor.

Mesleğe nasıl başladı:

Özkörükçü, mesleğe 1970'te amcasının yanında çırak olarak başladığını aktarıyor: "Mesleğe başlayalı tam olarak 56 yıl oldu. Sene 1970 yılında amcamın yanında başladım. Çıraklık, kalfalık, ortakçılık, ustalık yaparak da bu seviyelere geldim." Kendi adına kayıtlı dükkânında yıllardır aynı titizlikle çalışıyor ve aslen mekanik saat ustası olduğunu, günümüzde pilli saatleri de tamir ettiğini belirtiyor.

Çırak sorunu ve küçük atölyenin sürdürülebilirliği:

Usta, zanaatın en önemli sorununun gençlerin ilgisizliği olduğunu vurguluyor: "Şu anda bütün zanaatlarda olduğu gibi bizde de çırak sorunu var. Bir tane çırak bulamıyoruz." Gençlerin ellerine cep telefonu verildiğini, oyun oynadıklarını ve mesleğe yönelmediklerini söyleyen Özkörükçü, bunun geleneksel zanaatların yok olmasına yol açtığını belirtiyor.

Özkörükçü, atölyesinin küçüklüğünün (yaklaşık 2 metrekare) sadece tamir işine odaklanmasına izin verdiğini; satış yapsa bu dükkânın yeterli olmayacağını ifade ediyor. Tamir ettiği saatleri bazen günler sonra teslim ettiğini, işini yaptığı için mutlu olduğunu ama bir devlet memurunun maaşını kazanmadığını açıkça söylüyor: "Bir devlet memurunun aldığı parayı almıyorum. Onu kesinlikle kazanmıyoruz." Geçmiş birikimleriyle ev ve dükkân sahibi olduğundan ayakta kalabildiğini de ekliyor.

Müşterilerinden İsmail Karakaya, ustanın işçiliğinden memnuniyetle söz ediyor: "Servet beyin müdavimiyiz. Devamlı saatlerimizi buraya getiriyoruz. Yıllardan beri burada ve kendisinden memnunuz. Emeği de ucuz, işçiliği de güzel." Bu sadakat, küçük atölyelerin hayatta kalmasında belirleyici oluyor.

Özetle, Servet Özkörükçü'nün altmışı yaklaşan yaşında 56 yıllık tecrübesi, mekanik saat tamirciliğinin somut bir örneğini sunuyor; ancak genç çırak eksikliği ve teknolojinin yaygınlaşması, bu geleneğin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

SERVET ÖZKÖRÜKÇÜ VE İSMAİL KARAKAYA