Mardin'de butik otellere yönelik teşvik sınırının esnetilmesi talebi

MTSO başkan adayı duyurdu

Veysi Duyan, Mardin'deki butik ve küçük ölçekli konaklama işletmelerinin yatırım teşviklerinden daha fazla yararlanabilmesi için mevcut 50 oda şartının kentteki tarihi dokunun özellikleri gözetilerek esnetilmesi gerektiğini açıkladı. Duyan, taş konaklar ve özgün kent dokusunun kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Butik otellerin karşılaştığı engeller:

Duyan, tarihi yapıların büyük ölçekli otellere dönüştürülmesinin her zaman mümkün olmadığını belirterek, şehir merkezinde tarihi dokuyu koruyarak hizmet veren veya bu yapılara yatırım yapmak isteyen küçük işletmelerin 50 oda şartı nedeniyle devlet teşviklerinden yararlanamadığını söyledi. Duyan'ın ifadeleri şöyle: 'Mevcut yatırım teşvik mevzuatında yer alan ‘en az 50 oda’ şartı, kadim şehrimizin turizm gerçeğiyle tamamen çelişmektedir. Tarihi dokuyu koruyarak 10, 15, 20 odalı butik oteller kuran, kente katma değer sağlayan yerel işletmecilerimiz bu şart sebebiyle devlet teşviklerinden yararlanamıyor.'

Girişim ve çözüm önerileri:

Duyan, Mardin'in turizm yapısına uygun bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirmeyi ve oda sayısı alt sınırının esnetilmesine yönelik önerileri sunacaklarını bildirdi. Ayrıca, tarihi yapıların turizme kazandırılmasının kent ekonomisine ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını, yerel yatırımcıların mevzuat ve finansman kaynaklı sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Duyan, kentin turizm potansiyelinin yalnızca belirli dönemlerle sınırlı kalmaması için sorunların ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm önerilerinin takip edilmesi yönünde çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

MTSO BAŞKAN ADAYI DUYAN, MARDİN’DE BUTİK OTELLER İÇİN YATIRIM TEŞVİKLERİNDEKİ ODA ŞARTININ ESNETİLMESİNİ İSTEDİ