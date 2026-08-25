Zamana meydan okuyan nalbant: Kemaliye'nin yarım asırlık ustası

Geleneksel nalbantlık nasıl sürüyor:

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Sinan Günay, dedesinden ve babasından öğrendiği nalbantlık mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. Günay, atların ve büyükbaş hayvanların bakımında kullanılan nal ve ayakkabılama işlerini yapıyor; işi hem atölyede hem de hayvanların bulunduğu yerlerde yerine getiriyor.

Seyyar hizmet ve bölgeye yayılan talepler:

Günay, Kemaliye ve çevre köylerin yanı sıra çevre illerden gelen talepleri de karşılıyor. Seyyar hizmet vererek hayvan sahiplerinin bulunduğu yerlere gidiyor, bu sayede ulaşım zorluğu yaşayan çiftçilere pratik çözümler sunuyor. Bölgede hayvancılığın sürdüğü alanlarda bu hizmetin hâlâ talep gördüğü belirtiliyor.

Mesleğin zorlukları ve geleceğe ilişkin endişeler:

Nalbantlık, fiziksel güç, dikkat ve uzun yıllara dayanan tecrübe gerektiren bir meslek; Günay da zaman içinde çeşitli kazalar yaşadığını, birçok kez yaralandığını söylüyor. Gençlerin ağır çalışma koşulları nedeniyle mesleğe ilgi göstermemesi, ustaların sayısının giderek azalmasına yol açıyor. Günay, mesleğin unutulmaya yüz tutmaması için gençlerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Günay için nalbantlık sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda ailesinden ve köy kültüründen devraldığı bir miras. Usta, öğrendiklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmaya devam ediyor ve geleneğin yaşaması için gençlerden ilgi bekliyor.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE YAŞAYAN SİNAN GÜNAY, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR SÜRDÜRDÜĞÜ NALBANTLIK MESLEĞİYLE UNUTULMAYA YÜZ TUTAN BİR GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR