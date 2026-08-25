ADÜ'lü akademisyenin Sportalk projesine Avrupa Birliği'nden hibe desteği

Sportalk projesi Erasmus+ ana eylem desteği kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz'ün yürüttüğü "Sportalk: Spor İletişimi ve Fair Play Diyaloğu" başlıklı proje, Erasmus+ Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 15.680 avro hibe almaya hak kazandı. Hibe, 2026 1. Dönem (R1) Spor Alanında Personel Hareketliliği faaliyeti için tahsis edildi.

Faaliyetlerin içeriği:

Sportalk, spor iletişimi ve fair play kültürünü uluslararası öğrenme deneyimiyle birleştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında katılımcılar Avrupa'daki iyi uygulamaları yerinde inceleyerek mesleki deneyim kazanacak. Hareketlilik faaliyetleri Madrid'de, İspanya Triatlon Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İspanya Triatlon Federasyonu; çok branşlı spor yapısı, sporcu ve antrenör gelişimi, organizasyonel iletişim ve fair play alanlarındaki kurumsal deneyimiyle projeye katılanlara sporun iletişim, etik değerler ve kültürlerarası etkileşim boyutlarını uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı sunacak.

Katılımcı ve paydaşlar:

Proje ekibi ADÜ'yü Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz, Prof. Dr. Kürşat Karacabey ve Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi ve antrenör Buket Pelin Uzun temsil ediyor. Çalışmada ayrıca şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Nihal Yurtseven, Arş. Gör. Dr. Ali Kaya (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa); Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez (Giresun Üniversitesi); Doç. Dr. Ezgi Samar (Artvin Çoruh Üniversitesi); Dr. Hande Köse (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) ve Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nilay Kantar (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğü).

Madrid'de elde edilen bilgi ve deneyimlerin ADÜ ile proje paydaşlarının iş birliğiyle Türkiye'deki spor kurumları ve personeline aktarılması planlanıyor. Bu aktarım sayesinde Avrupa'daki başarılı uygulamaların ülke koşullarına uyarlanması ve bilgi paylaşımının güçlenmesi hedefleniyor.

Çalışmanın, ADÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Öğretim Üyemizi ve çalışma ekibinde yer alan akademisyen ve spor paydaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. PERO DUYGU DUMANGÖZ’ÜN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ 'SPORTALK: SPOR İLETİŞİMİ VE FAİR PLAY DİYALOĞU' BAŞLIKLI ÇALIŞMA, ERASMUS+ ANA EYLEM 1-BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ, SPOR ALANINDA PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 2026 1. DÖNEM (R1) KAPSAMINDA 15 BİN 680 AVRO HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.