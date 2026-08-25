Doğal kaynak suyuyla beslenen havuz Hataylıların serinleme adresi

40 dereceyi aşan sıcaklarda ilgi odağı:

Hatay'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle termometreler zaman zaman 40 dereceyi aştı. Kent sakinleri serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'ndeki yüzme havuzu öne çıktı. Havuz, doğal kaynak suyuyla besleniyor ve denize uzak Antakya, Altınözü ile çevre mahallelerden gelen ailelerin yoğun ilgisini görüyor.

Gün boyu süren serinlik ve piknik keyfi:

Vatandaşlar havuzda yalnızca yüzmekle kalmıyor; aynı zamanda çevrede piknik yaparak günlerini geçiriyor. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle erken saatlerde gelen aileler, çocukların bütün gün yüzdüğünü belirtiyor. Havuza ailesiyle birlikte gelen Anıl Yalçın, "Hava çok sıcak olduğu için Kışlak Mahallesi’nde havuza geldik. Ailemizle geliyoruz ve tatil yapıyoruz. Kimisi denize gidiyor kimisi de havuza gidiyor ve bu sıcak havada çok serinledim. Ailemizde mutlu oldu ve bizde mutlu olduk. Yaklaşık 5 saattir burada yüzüyoruz" dedi.

Ulaşım ve tercih nedenleri:

Köylerden gelenlerin söylediğine göre, bölgedeki köyler şehir merkezine uzak ve yazın sıcaklık daha fazla hissediliyor. Kürşat Çetin, "Köylerde oturduğumuz için buralar çok sıcak oluyor. Yazın tam ortasındayız ve hava da esmiyor. Havalar 40 dereceyi görüyor ve bizde havuza geliyoruz. Hava sıcak olduğu için neredeyse her gün havuza geliyoruz, buranın suyu da dağlardan geldiği için soğuk oluyor" ifadelerini kullandı. Bu soğuk su, sıcak havalarda tercih sebeplerini güçlendiriyor.

Yusuf Çetin ise havuzun özellikle aileler tarafından tercih edildiğini ve ortamın kalabalıklaştığını vurguladı: "Burası çok kalabalık ve vatandaş sıcaktan bunalmış. Ortam çok güzel ve çocuklar eğleniyor. Aileler piknik yapıyor. Havalar çok sıcak ama suyumuz ona karşılık buz gibi. Soğuk bir havuzumuz var, burada bütün gün boyunca çocuklar yüzüyor. Sabahın erken saatlerinde geliyorlar."

Özetle, Yayladağı Kışlak Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyuyla beslenen yüzme havuzu, denize uzak bölgelerde yaşayanlar için hem serinleme hem de sosyal buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

HATAY'DA HAVA SICAKLIKLARININ 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKMASIYLA BUNALAN VATANDAŞLAR, SERİNLEMEK İÇİN HAVUZLARA AKIN ETTİ. YAYLADAĞI İLÇESİNDEKİ DAĞ SUYUYLA BESLENEN YÜZME HAVUZU, SERİNLEMEK İSTEYENLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU.