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Çay ocağını antika sergisine çeviren çaycının iki kiloyu aşan gümüş takıları

Erzurum'da işletmeci Kerim Doğan, 30 yıllık gümüş merakı ve 2 kiloyu aşan takılarıyla çay ocağını binin üzerindeki antikayla küçük bir sergiye dönüştürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:53

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çay ocağını antika sergisine çeviren çaycının iki kiloyu aşan gümüş takıları

Çay ocağını antika sergisine çeviren çaycının iki kiloyu aşan gümüş takıları

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde beş yıldır çay ocağı işleten Kerim Doğan (50), antika merakı ve taktığı ağırlığı iki kiloyu aşan gümüş takılarla ilgi topluyor. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Doğan, 30 yıldır gümüşe olan düşkünlüğünü günlük yaşamına taşıdı.

Gümüş takılar ve kişisel tarzı:

Doğan, her gün yaklaşık 15 kolye, 10 bileklik ve 6 yüzük takarak sıra dışı bir görünüm sergiliyor. Toplamda taktığı ve koleksiyonunda bulunan gümüşlerin ağırlığı iki kiloyu aşıyor. Kendisinin belirttiğine göre koleksiyonunda yaklaşık 60 yüzüklük bir arşiv bulunuyor ve bu yüzükleri zaman zaman değiştirip takıyor.

Doğan, takı merakını ve duruşunu şöyle anlattı: "Biraz antika sevdam var. Binin üzerinde de bir antikamız var. Hani yüz yılın üzerinde de antikamız var; 120 yıllık, 140 yıllık radyo, televizyon var. ... 30 senedir de takı merakım var. Özellikle gümüş; çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir malzeme. ... Değişip, değişerek takıyorum. Burada da zaten biraz hor görüyorlar dışarıdan ama bir 15 tane falan da kolye takıyorum. Bana yakıştığını düşündüğüm için takıyorum yani, kimseyi de ilgilendirmez."

Antika koleksiyonu ve müşterilerin tepkileri:

Çay ocağı, Doğan’ın kişisel zevkini yansıtan bir sergiye dönmüş durumda; işletmede binin üzerinde antika eşya bulunuyor. Semaverler, eski fotoğraf makineleri, radyo ve televizyonlar ile çeşitli bakır eşyalar müşterilerin ilgisini çekiyor; bazı parçalar 120 ve 140 yıllık olarak korunuyor.

Müşteriler Doğan’ın imajını övüyor. 21 yaşındaki müşteri İbrahim Belli, "Çok güzel bir imajı var. Benim imrendiğim, özendiğim çok güzel bir imaj... İnşallah onun kadar güzel takılar takıp onun kadar yakışıklı olabiliriz" derken, 22 yaşındaki Ganalı müşteri Abdullah Aminu ise kısa ve samimi bir şekilde "Kerim Abi’yi seviyorum, on numara" diye konuştu.

Kerim Doğan’ın çay ocağı, Erzurum’da nadir görülen bir estetik ve koleksiyon yaklaşımını günlük hayata taşıyor; hem takıları hem de antikalarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE ÇAY OCAĞI İŞLETEN 50 YAŞINDAKİ KERİM DOĞAN, ANTİKA MERAKI VE TAKTIĞI...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE ÇAY OCAĞI İŞLETEN 50 YAŞINDAKİ KERİM DOĞAN, ANTİKA MERAKI VE TAKTIĞI 2 KİLOYU AŞAN GÜMÜŞ TAKILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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