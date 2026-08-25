Asırlık çınar beş kuşağı görüp 171 kişilik geniş aileyi bir arada tutuyor

Yaşamın merkezinde asırlık bir çınar:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hanuf Domrul, resmi kayıtlara göre 1926 doğumlu ve 100 yaşında. Kızı Fatma Domrul Sağır ile birlikte yaşayan Domrul, ilerleyen yaşına rağmen günlük yaşamını aile sıcaklığı içinde sürdürüyor.

Resmi kayıtlarla belirtilen yaşının yanı sıra kızı, annenin kimliğinin 10 yaşındayken çıkarıldığını belirterek resmi olmayan kayıtlara göre annesinin 110 yaşında olabileceğini söyledi. Ailenin aktarımına göre Hanuf teyze, seferberlik yıllarından Atatürk dönemine, Türkiye-Suriye sınırının çizildiği günlere kadar pek çok döneme tanıklık etti.

Aile yapısı ve günlük yaşam:

Domrul'un üç kız ve dört erkek çocuğundan meydana gelen soyundan çok sayıda torun, torunun çocuğu ve onların aileleri bulunuyor. Toplamda 171 kişilik geniş bir aileye sahip olan Hanuf Domrul, evin ve ailenin ortak bağlarından biri olarak tanımlanıyor.

Kızı Fatma Domrul Sağır, annesinin bakımını doğduğu günden beri üstlendiğini belirterek, evdeki huzurun ve bereketin kaynağının annesi olduğunu vurguladı. Sağlığının iyi olduğunu söyleyen Sağır, annesinin tansiyon, şeker veya kolesterol gibi kronik sorunları bulunmadığını, iştahının yerinde ve sohbetinin gayet canlı olduğunu aktardı.

Tarihe açılan pencereler:

Hanuf Domrul'un yaşam öyküsü, yakın tarihimizin günlük yaşamdaki yansımalarını da taşıyor. Ailenin anlattığına göre Domrul, Suriye ve Türkiye arasındaki sınırın taş konularak ayrıldığı dönemi ve ülke içindeki zorlukları hatırlıyor.

Kızının aktardığı ve aile arasında anlatılan anılar, bir kuşağın deneyimlerinin sonraki kuşaklara nasıl aktarıldığının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Fatma Domrul Sağır şu sözlerle duygularını paylaştı: 'Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 110 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk’ün dönemini görmüş. Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip. Annem alzaymır hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum.'

Hanuf Domrul da kızına dua ederek minnettarlığını dile getirdi: 'Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun'. Bu sözler, kuşaklar arası dayanışmanın ve ailenin yaşlı bireylerine gösterilen bakımın sembolik bir ifadesi olarak öne çıktı.

HANUF DOMRUL VE KİMLİĞİ