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Kastamonu'da ilkbahar yağışları verimi düşürdü, arıcılar 200 tona yakın bal topladı

Kastamonu'da 35 bin koloniyle yürütülen üretimde arıcılar toplam 200 tona yakın çiçek balı hasat etti; ilkbahar yağışları verimi yaklaşık %30 düşürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da ilkbahar yağışları verimi düşürdü, arıcılar 200 tona yakın bal topladı

Kastamonu'da çiçek balı hasadı tamamlandı:

Kastamonu genelinde arıcılar bu sezon çiçek balı hasadını sonlandırdı. İl genelinde yaklaşık 35 bin koloni ile yürütülen üretimde, arıcılar toplam 200 tonun üzerinde çiçek balı topladı. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, ilkbaharda mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağışların çiçeklerdeki balları yıkaması nedeniyle verimin %30 civarında düştüğünü bildirdi.

geçen sezon, fiyat ve üretim miktarı:

Başar, ilin bu yıl 200-250 ton civarında çiçek balı üretimi gerçekleştirdiğini, sezonun düzensiz yağış rejimi ve iklimsel değişikliklerle birlikte küresel ısınmanın etkileri nedeniyle beklentilerin altında geçtiğini söyledi. Üreticilerin hasat sonunda ortalama olarak petek başına 5-6 kilogram bal elde ettiği belirtildi. Bu yıl için belirlenen tavsiye satış fiyatı 1.500 TL/kilogram olarak açıklandı; geçen yılki ortalama fiyat ise kilogram başına yaklaşık 1.000 TL seviyesindeydi.

ilçe dağılımı ve hasat takvimi:

Kastamonu'da çiçek balı üretimi özellikle merkez ile Tosya, Taşköprü, Daday, Azdavay, Devrekani ve Araç ilçelerinde yoğunlaştı; bu ilçelerde toplamda yaklaşık 350 arıcı yoğun bir sezon geçirdi. Bal üretimi Nisan-Mayıs aylarında başlayıp, hasat yaklaşık üç aylık bir dönem sonunda 15 Temmuz itibarıyla başladı ve Ağustos ayı sonuna kadar sürdü. Bir önceki yıl ise il genelinde 350 tonun üzerinde çiçek balı hasat edildiği kaydedildi.

Birlik yetkilileri, üretimin sürdürülebilirliğini korumak için bu yılki fiyat seviyesinin uygun görüldüğünü ve bölge ballarının yörelere göre farklı lezzet profilleri taşıdığını vurguladı. Arıcılar, iklim koşullarındaki dalgalanmaların gelecekte de üretim üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, hasat döneminde gözlemlenen kayıpların önlenmesi için dikkatli bir sezon planlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

KASTAMONU’DA İLKBAHAR MEVSİMİNİN YAĞIŞLI GEÇMESİ SONUCU ÇİÇEKLERDEKİ BALIN YIKANMASI NEDENİYLE BAL...

KASTAMONU’DA İLKBAHAR MEVSİMİNİN YAĞIŞLI GEÇMESİ SONUCU ÇİÇEKLERDEKİ BALIN YIKANMASI NEDENİYLE BAL ÜRETİMİ YÜZDE 30 İLA 35 CİVARINDA DÜŞTÜ. GEÇTİĞİMİZ YIL 800 İLA BİN 200 LİRA ARASINDA ALICI BULAN ÇİÇEK BALININ DA AYNI ORANDA ARTIŞ GÖSTEREREK BU YIL BİN 500 LİRA CİVARINDA SATIŞA SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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