Serbest piyasada dolar ve euro açılış seviyeleri açıklandı

piyasa açılışı ve kurlar:
Serbest piyasada dövizler güne açılış seviyeleriyle başladı. dolar 48,0960 liradan, euro 56,0840 liradan işlem görüyor.
kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 48,0940 liradan alınan dolar 48,0960 liradan, 56,0820 liradan alınan euro ise 56,0840 liradan satılıyor.
önceki kapanışla kıyas:
Son kapanışta dolar 48,08 liradan, euro ise 56,11 liradan satılmıştı; bugünkü açılış fiyatları kapanışa göre küçük farklılıklar içeriyor.
DOLAR 48,0960 LİRADAN, EURO İSE 56,0840 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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