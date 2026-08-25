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Serbest piyasada dolar ve euro açılış seviyeleri açıklandı

Serbest piyasada dolar 48,0960 liradan, euro 56,0840 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alım-satım rakamları ile son kapanış değerleri de paylaşıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada dolar ve euro açılış seviyeleri açıklandı

piyasa açılışı ve kurlar:

Serbest piyasada dövizler güne açılış seviyeleriyle başladı. dolar 48,0960 liradan, euro 56,0840 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,0940 liradan alınan dolar 48,0960 liradan, 56,0820 liradan alınan euro ise 56,0840 liradan satılıyor.

önceki kapanışla kıyas:

Son kapanışta dolar 48,08 liradan, euro ise 56,11 liradan satılmıştı; bugünkü açılış fiyatları kapanışa göre küçük farklılıklar içeriyor.

DOLAR 48,0960 LİRADAN, EURO İSE 56,0840 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,0960 LİRADAN, EURO İSE 56,0840 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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