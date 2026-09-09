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Zamanla yarış: 34 haftalık bebek ambulans helikopterle Malatya'ya götürüldü

Bitlis'te 34 haftalık ve 1.400 gram doğan Muhammed Ali Uyan, oksijen desteği ve pulmoner hipertansiyon nedeniyle Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zamanla yarış: 34 haftalık bebek ambulans helikopterle Malatya'ya götürüldü

Sevk süreci ve acil karar:

Bitlis'te 34 haftalık ve 1.400 gram olarak dünyaya gelen 3,5 aylık bebek Muhammed Ali Uyan, ilk doğum bakımı Tatvan Özel Can Hastanesi'nde yapıldı. Yeni doğan, daha sonra yoğun bakım takibi için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tutuldu.

Takip ve klinik bulgular:

Hastanın bir süre solunum desteğine ihtiyaç duymadan izlendiği, ancak sonraki takiplerde devam eden oksijen ihtiyacı ile pulmoner hipertansiyon bulgularının saptandığı bildirildi. Bu nedenle daha donanımlı bir merkezde ileri tetkik ve tedavi gerekliliği ortaya çıktı.

Hava ambulansıyla güvenli sevk:

İleri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyoloji hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna nakil kararı alındı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla başlatılan sevk sürecinde hasta, ihtiyaç duyduğu ileri sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşması amacıyla hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ihtiyaç duyulması halinde hastaların uygun sağlık kuruluşlarına zamanında ve güvenli biçimde ulaştırılması için koordinasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Sevkin, kritik erken dönemde gereken ileri bakıma erişim sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

34 HAFTALIK VE 1.400 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELEN 3,5 AYLIK YENİDOĞAN HASTA, SAĞLIK BAKANLIĞINA...

34 HAFTALIK VE 1.400 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELEN 3,5 AYLIK YENİDOĞAN HASTA, SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HAVA AMBULANSIYLA İLERİ DÜZEY TEDAVİ İÇİN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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