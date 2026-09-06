Zeki Müren'in sesi Bodrum Kalesi'nde yeniden yankılanacak

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren'i vefatının 30. yıl dönümünde özel bir konserle anacak. Etkinlik, sanatseverleri hem müzikal hem de tarihî bir atmosferde buluşturmaya hazırlanıyor.

konserin zamanı ve yeri:

Özel anma programı 19 Eylül 2026 Cumartesi saat 20.45'te, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilecek. Konserde koro icrasına İzmir’den gelen deneyimli saz sanatçılarının eşlik etmesi planlanıyor.

sanat yönetimi ve icra üslubu:

Genel sanat yönetmenliğini yürüten Halil İbrahim Yüksel (Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi), koro olarak klasik Türk müziği icra ve üslubunu titizlikle sürdürdüklerini vurguladı. Yüksel, 30. yıl anısına hazırlanacak repertuarın Zeki Müren’in hafızalara kazınan eserlerine odaklanacağını belirtti.

Selçuk Mutlucan, Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Başkanı, etkinliğin Bodrum Kalesi’nin tarihî atmosferinde yapılacak olmasının önemine dikkat çekti ve tüm sanatseverleri konsere davet etti.

davet ve katılım bilgileri:

Konser ücretsiz olmakla birlikte davetiyeli katılım esasına göre düzenlenecek. Davetiyeler Bodrum Belediyesi ile Denizciler Derneği'nden temin edilebilecek. Organizasyon, yer sınırlılığı nedeniyle katılımcılardan davetiyelerini zamanında almalarını rica ediyor.

Gece, Zeki Müren’in eserlerinin klasik Türk müziği disiplininde ve ustaca yorumlarla anılacağı bir program sunmayı hedefliyor; Bodrumlular ve bölge sanatseverleri için kültürel açıdan dikkat çekici bir buluşma olacak.

BODRUM BELEDİYESİ TÜRK MUSİKİSİ DERNEĞİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN UNUTULMAZ İSMİ ZEKİ MÜREN’İ VEFATININ 30. YIL DÖNÜMÜNDE ÖZEL BİR KONSERLE ANMAYA HAZIRLANIYOR.