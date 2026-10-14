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Zelenskiy: trump'ın tercihleri ukrayna için ağır bir kayıp

İngiltere ziyaretinde konuşan Zelenskiy, Trump’ın dizel anlaşmasıyla 'yanlış taraf' seçmesinin acı verici olduğunu, Starlink kısıtlamasının hayatları tehlikeye atacağını söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Zelenskiy: trump'ın tercihleri ukrayna için ağır bir kayıp

Zelenskiy'nin eleştirisi:

Vladimir Zelenskiy, Londra ziyaretinde katıldığı bir programda, ABD ile Rusya arasında imzalanan dizel tedarik anlaşmasına ilişkin görüşlerini net bir dille açıkladı. Zelenskiy, 'Başkan Trump’ın bizim tarafımızı seçmemesi acı verici bir durum' diyerek bu tercihin Kiev açısından taşıdığı siyasi ve duygusal yükü vurguladı.

Ukrayna lideri, sözlerini 'Trump’ın danışmanlarının hata yaptığını düşünüyorum. Onu yanlış tarafa kim itiyor bilmiyorum' ifadeleriyle sürdürdü ve verilen kararın tarihin doğru tarafıyla örtüşmediğini belirtti. Zelenskiy, bu tür bir tercihin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kolay bir zafer anlamı taşıdığını savundu.

Ortaklığın kaybı ve duygusal yankıları:

Zelenskiy, ABD’yi 'güçlü bir ortak' olarak gördüklerini söyleyerek, Trump yönetiminin tutumunu Ukrayna açısında 'ağır bir kayıp' olarak nitelendirdi. Sunucunun 'ihanet hissediyor musunuz?' sorusuna lider, 'Açıkçası evet, ancak bu durum benim duygu ve düşüncelerimden daha karmaşık bir halde' yanıtını verdi ve duygularının siyasi gerilimle iç içe geçtiğini işaret etti.

Konuşmasında, Ukrayna'nın zafiyet gösteremeyeceğini belirten Zelenskiy, uluslararası diplomaside taraf olmanın sorumluluk getirdiğini, ortada olan aktörlerin konumlarını korumaları gerektiğini ifade etti.

Starlink erişimi ve insani kaygılar:

Görüşmede ayrıca Elon Musk ve SpaceX’in hizmeti Starlinke dair kısıtlamalar da gündeme geldi. Zelenskiy, SpaceX’in Ukrayna’nın Starlink erişimini kısıtlamasını 'büyük bir hata' olarak nitelendirerek, Kiev yönetiminin hizmetin yeniden tesis edilmesi talebinde bulunduğunu bildirdi.

Lider, aksinin sürmesi halinde bunun sahada doğrudan sonuçları olacağını, hatta 'insanların hayatını kaybedeceği' uyarısında bulunarak Starlink erişiminin operasyonel ve insani önemi üzerinde durdu.

Genel değerlendirmesinde Zelenskiy, uluslararası ilişkilerde taraf tercihlerinin yalnızca politik değil aynı zamanda insani sonuçları da olduğunu vurguladı ve müttefiklik bağlarının korunmasının stratejik önemine dikkat çekti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, İNGİLTERE’NİN BAŞKENTİ LONDRA’YA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, İNGİLTERE’NİN BAŞKENTİ LONDRA’YA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET KAPSAMINDA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR. ZELENSKİY, KATILDIĞI ÖZEL BİR PROGRAMDA VERDİĞİ RÖPORTAJDA, UKRAYNA’NIN "GÜÇLÜ BİR ORTAĞINI KAYBETTİĞİNİ" SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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