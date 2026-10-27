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Zemin çökmesi dronla görüntülendi: Bahçelievler'de iki bina boşaltıldı

Bahçelievler'de istinat duvarı yıkılan inşaatın yanında 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 cm çökme görüldü, 20 daire tahliye edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zemin çökmesi dronla görüntülendi: Bahçelievler'de iki bina boşaltıldı

Dron kayıtları bölgedeki önlemleri belgeledi

Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi, Çavuşpaşa Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasıyla başlayan olayın ardından bitişikteki iki bina dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin olay yerine güvenlik önlemleri aldığı ve bölgenin denetlendiği görüldü.

oluşan hasarın boyutu ve tedbirler:

Yıkılmanın etkisiyle bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalarda bulunan toplam 20 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olayın ilk aşamasında zabıta ve belediye ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı.

mahalli halkın durumu ve tanıklıkları:

Bölge sakinleri binaların eski olduğunu belirtirken, Zehra Kansız olay anını ve sonrası müdahaleyi anlattı: "Dün akşam kızımı okuldan alırken gördüm zemin kazığı çakılıyordu. Sabahta sağ olsun Hakan Bahadır zabıta ekiplerini yollamış belediyeden çalışanlar geldi. Zaten eski binalar boşaltıldı, önlem alındı."

Mahalle sakini Tayfun Sakınç ise yaşananları şu sözlerle aktardı: "Buraya gelip önlemi aldılar binayı boşaltılar. Gece saat 03.00’de balkon çöküyor. İhbar üzerine gelip boşaltıyorlar binaları. Spor kompleksine gönderiyorlar otele gidin diyorlar." Yetkililer, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü ve herhangi bir can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

BAHÇELİEVLER’DE ZEMİNİNDE ÇÖKME MEYDANA GELEN 6 VE 7 KATLI İKİ BİNA HAVADAN DRON İLE...

BAHÇELİEVLER’DE ZEMİNİNDE ÇÖKME MEYDANA GELEN 6 VE 7 KATLI İKİ BİNA HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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