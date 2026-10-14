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Zeytin üretimine uygulamalı destek: HBB'den mesleki eğitim seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Akademi Hatay ve HAKİM işbirliğiyle zeytin hasadından yağ üretimine kadar uygulamalı mesleki eğitim veriyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Zeytin üretimine uygulamalı destek: HBB'den mesleki eğitim seferberliği

eğitimlerin kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediği kurslarla üreticilere doğrudan destek sağlıyor. Eğitim programları, hasat tekniklerinden başlayıp fabrikalarda işleme ve paketlemeye kadar uzanan üretim zincirini kapsıyor.

Kurslar, Akademi Hatay ve HAKİM aracılığıyla yürütülüyor ve başlıca modüller arasında zeytinyağı üretim operatörlüğü ile zeytin toplama uygulamaları yer alıyor. Katılımcılara hem teorik bilgi hem de sahada uygulanabilir beceriler aktarılıyor.

amaç ve beklenen kazanımlar:

Eğitimlerin temel hedefi üreticilerin üretim süreçlerinde daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve sonuç olarak daha kaliteli ürün elde edilmesine katkı sunmaktır. Hasat, taşımacılık, işleme ve paketleme aşamalarında uygulanacak doğru yöntemlerle verim ve yağ kalitesi artırılmaya çalışılıyor.

Programlar, üreticilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, ürün değer zincirine hakim olmalarını sağlamayı ve yerel ekonomiye katma değer kazandırmayı amaçlıyor.

uygulama ve destek mekanizması:

HBB, Hatay’da yetişen zeytinlerin işlenmesi, zeytinyağına dönüştürülmesi ve paketlenerek tüketiciye ulaştırılması süreçlerine yönelik teknik bilgi paylaşımı ve pratik destek sağlıyor. Bu yaklaşım, yalnızca bireysel üretimi değil bölgesel tarımsal üretimin kalite standartlarını da yükseltmeyi hedefliyor.

HBB yetkilileri, mesleki eğitimlerle vatandaşların gelişimini desteklemeyi ve Hatay’ın tarımsal değerleri arasında önemli yer tutan zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ZEYTİN TOPLAMA VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ALANLARINDA MESLEKİ...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ZEYTİN TOPLAMA VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ALANLARINDA MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI DÜZENLENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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