Zeytinburnu'da trafikte çıkan kavga sonrası 8 kişiye yüksek idari cezalar

Zeytinburnu'da trafikte kavga anı kameraya yansıdı

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 16.10.2026 tarihinde üç aracın sürücülerinin inerek kavga etmesi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek plakalar üzerinden şahısların kimliklerini tespit etti.

olay ve tespit:

Kamera kayıtları, kavga anını saniye saniye ortaya koyarken, polis ekipleri kısa sürede kayıtları çözümleyerek araç tespitlerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla toplam 8 şahıs yakalandı ve soruşturma kapsamında ifadelerine başvuruldu. Görüntüler, olayın seyri ve kimlik tespitinde belirleyici rol oynadı.

uygulanan yaptırımlar:

Soruşturma sonucunda şahıslara çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahısların kullandığı araçlar hakkında 60 gün trafikten men kararı verildi. Bir şahsın sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği, diğer şahısların sürücü belgelerinin ise 60 gün süreyle geri alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Şahıslar adliyeye sevk edilmekle birlikte savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, trafiğin kamusal alan olarak korunması ve kozmetik değil caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için kamera kayıtları ve plakadan kimlik tespit yöntemlerinin etkin kullanıldığını vurguladı.

ZEYTİNBURNU’NDA TRAFİKTE KAVGA EDEN SÜRÜCÜLER POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. 8 ŞAHSA TOPLAM 1 MİLYON 642 BİN 719 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.