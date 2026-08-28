Zeytinburnu'nda otobüs kazası: İETT aracı duvarla çarpıştı, ölü sayısı ikiye çıktı

kaza yeri ve araç durumu:
Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
resmî açıklama ve yaralı bilançosu:
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca toplam 16 kişinin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜNÜN DUVARA ÇARPTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ.
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