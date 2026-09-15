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Ziller, kaşıklar ve 71 yıllık enerjiyle düğünlere renk katıyor

Çorum'da 71 yaşındaki Dursun Bağra, yaklaşık 30-40 yıldır zil ve kaşıkla düğünlerin vazgeçilmezi oldu; müziği, sağlığı ve neşesiyle alkış topluyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ziller, kaşıklar ve 71 yıllık enerjiyle düğünlere renk katıyor

Çorum'da zillerle geçen yıllar

Çorum'da yaşayan 71 yaşındaki Dursun Bağra, düğünlere zil ve kaşıklarıyla ritim katarak uzun yıllardır etkinliklerin vazgeçilmezi haline geldi. Yaşına aldırış etmeden sahneye çıkan Bağra, performanslarıyla gençlere taş çıkartıyor ve izleyicilerden büyük alkış topluyor.

nasıl başladı:

Bağra'nın müzik tutkusu yaklaşık 30 yıl önce başladı; bir arkadaşından emanet aldığı zillerle ritim tutmaya başladığını anlatıyor. Kendi düğününde başlangıçta kollarını kaldıramadığını, ardından eşinin de desteğiyle dans ederek ve halay çekerek öğrendiğini söylüyor: "Kendi düğünümde kollarımı kaldıramıyordum. Sonra eşimle dans ederek, halay çekerek öğrendim."

Yıllar içinde kaşık ve zil çalma konusunda ustalaşan Bağra, kendisini işe adadı. Sözleri arasında "Ziller benim sağlığım, sıhhatim, huzurum, mutluluğum oldu" ifadesi dikkat çekiyor; ayrıca "35-40 yıldır çalıyorum" diyerek bu tutkusunun ne kadar uzun sürdüğünü vurguluyor.

günlük yaşamı ve düğünlerdeki yeri:

Bağra, herkesin düğününe katılamadığını ancak davet edildiği etkinliklerde sabahtan gece yarısına kadar zilleri çaldığını belirtiyor: "Her düğüne gitme şansım zaten yok. Şu an sabahtan gece yarısına kadar zilleri çalarım." Oyun havaları güçlü oldukça zilleri takıp ritme kendisini kaptırmaktan hoşlanıyor.

İlk başladığı dönemde maddi yetersizlik nedeniyle arkadaşlarından zilleri emanet aldığını, düğünlere gidip oynadıktan sonra ertesi gün geri teslim ettiklerini de anlatıyor: "Zilleri verirlerdi gidip oynardık ertesi günde geri teslim ederdik."

Bugün Bağra, Çorum düğünlerinin renkli siması olarak anılıyor; zilleri ve kaşıklarıyla hem geleneksel müziği yaşatıyor hem de çok sayıda davetlinin gecesine neşe katıyor.

71 yaşında gençlere taş çıkartıyor, renkli siması ve zilleriyle düğünleri şenlendiriyor

71 yaşında gençlere taş çıkartıyor, renkli siması ve zilleriyle düğünleri şenlendiriyor

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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