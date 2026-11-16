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Düzce'de kapsamlı asayiş denetiminde 50 aranan yakalandı, 28 tutuklama

Düzce'de son bir haftada emniyet ve jandarma ekiplerinin uygulamalarında 16.376 kişi sorgulandı; 50 aranan yakalandı, 28 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de kapsamlı asayiş denetiminde 50 aranan yakalandı, 28 tutuklama

Düzce'de asayiş uygulamalarının sonuçları

Düzce Valiliği, son bir hafta içinde il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının sonuçlarını açıkladı.

uygulamaların kapsamı ve kimlik sorgulamaları:

Suçların önlenmesi, azaltılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen denetimlerde toplam 16.376 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

aranan şahıslar, tutuklamalar ve ele geçirilen malzemeler:

Çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalanırken, bunlardan 28 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında 6 tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 68 kartuş ve 1.085 mermi ele geçirildi.

Düzce Valiliği, yürütülen uygulamaların kent genelinde asayişi güçlendirmek ve suç oranlarını düşürmek amacı taşıdığını bildirdi.

DÜZCE’DE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ...

DÜZCE’DE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 16 BİN 376 KİŞİ SORGULANDI. ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 50 KİŞİ YAKALANIRKEN, 28 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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