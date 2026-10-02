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Zonguldak'ta protokolden huzurevi sakinleriyle anlamlı buluşma

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü, 1 Ekim'de Merkez Huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluştu; sohbet edildi ve Huzurevinin Enleri kartları verildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta protokolden huzurevi sakinleriyle anlamlı buluşma

etkinlikte neler oldu:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Zonguldak Merkez Huzurevi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluşarak günlerini kutladı.

protokolün katılımı ve sohbet:

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile diğer il protokolü üyeleri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda yetkililer, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek birebir ilgilendi ve paylaşımlarda bulundu.

huzurevinin enleri ve kuşaklar arası dayanışma:

Etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerinin farklı özellikleri ve yaşam tecrübelerinin yansıtıldığı, kendilerine özel hazırlanan Huzurevinin Enleri kartları takdim edildi. Programda ayrıca yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ve kuşaklar arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

Gün, yemek ve sohbetler eşliğinde devam ederek sakinlerle protokol arasında sıcak ve katılımcı bir ortam oluşmasını sağladı.

ZONGULDAK’TA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

ZONGULDAK’TA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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