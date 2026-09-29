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Zonguldak'ta siloya düşen madenci yoğun bakımda hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kömür silosuna düşen 27 yaşındaki madenci Ufuk Demir, yoğun bakımda yaşam desteğine bağlı kaldıktan sonra doktorların müdahalesine rağmen vefat etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta siloya düşen madenci yoğun bakımda hayatını kaybetti

olayın ayrıntıları

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ufuk Demir (27) ağır yaralandı. Olay saat 21.00 sıralarında, yerin yaklaşık 400 metre altında gerçekleşti. Tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren Demir, ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düşerek üzerine kömür parçaları geldiği için bir süre nefessiz kaldı ve kalbi durdu.

ilk müdahale ve hastaneye kaldırılması:

Çalışma arkadaşlarının bulunduğu yerden çıkarılması üzerine maden ocağında yapılan tıbbi müdahale ile Demir’in kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen genç madenci, dünden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi gördü.

yoğun bakım süreci ve tepkiler:

Yoğun bakımda durumu ciddiyetini koruyan Demir, doktorların acil müdahalesine yanıt veremeyerek hayatını kaybetti. Kaza haberinin ardından hastane önünde bekleyen ailesi ve mesai arkadaşları, acı haberle yasa büründü. Olay, maden çalışanları ve yakın çevresinde derin üzüntü yarattı.

ZONGULDAK&#039;TA TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KOZLU MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MADEN OCAĞINDA DÜN...

ZONGULDAK'TA TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KOZLU MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MADEN OCAĞINDA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE KÖMÜR SİLOSUNA DÜŞEREK AĞIR YARALANAN İŞÇİ UFUK DEMİR'DEN (27) ACI HABER GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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