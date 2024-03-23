2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Batuhan Berkay Göksu, geçirdiği kanser tedavisi sonucunda İstanbul'da aramızdan ayrıldı. 33 yaşında hayata veda eden Göksu, popüler dizilerdeki performansıyla ve sonraki kariyeriyle akıllarda iz bırakan bir isimdi.

2000'li yılların başında çocuk oyuncu olarak adını duyuran Göksu, özellikle "Seni Yaşatacağım" dizisinde canlandırdığı 'Can' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göksu, Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin, Yetkin Dikinciler gibi usta oyuncularla birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.









Ancak oyunculuk kariyerinin ardından Göksu, farklı bir yol seçerek yazılım dünyasına adım attı. Bu kararıyla da dikkat çeken Göksu, yazılımcı olarak başarılı bir kariyer inşa etti.

Ancak hayatının son döneminde kanserle mücadele etmek zorunda kalan Göksu, İstanbul'da bir ay boyunca tedavi gördü. Ne yazık ki, bu mücadeleyi kazanamayarak yaşamını yitirdi. Batuhan Berkay Göksu'nun ani vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.