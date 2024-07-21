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Abbey Clancy, mucizevi hapın cinsel hayatını kurtardığını açıkladı

ABBEY Clancy, kadınların cinsel hayatlarını kurtarabilecek bir hap keşfettiğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:03
Abbey Clancy, mucizevi hapın cinsel hayatını kurtardığını açıkladı

4 çocuk annesi (38), eski İngiltere forveti Peter Crouch (43) ile evli olan kadın, kaygının kendi libidosunu etkilediğini açıkladı.

Model Abbey Clancy, kadınların seks hayatlarını kurtarabilecek bir hap keşfettiğini söylüyor

Abbey, Therapy Crouch podcast'inde 'sağlık kaygısı' nedeniyle doktora gittiğini açıkladı

Abbey Clancy, Victoria's Secret için iç çamaşırlarına kadar soyunurken göz kamaştırıyor

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Model , "Kızlardan bazılarıyla konuşuyordum ve biliyorsunuz, hepimiz belli bir yaşa geliyoruz, hormonlarımız yerle bir oluyor.

"Arkadaşlarımdan biri bana bu altın haptan bahsetmişti.

"Kadınlar için tamamen doğal bir takviye olup birçok konuda yardımcı olur.

"Ve görünüşe göre, çift arkadaşlarımızdan biri, bu ilişki o kadar iyi gidiyormuş ki, kocası 'Ah, bu gece olmaz bebeğim, çok yorgunum' demiş.

"Kadın Viagrası olarak selamlandı ."

Eski Strictly kazananı , Therapy Crouch podcast'inde " sağlık kaygısı" nedeniyle doktora gittiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "O, 'Bunu savaşa giren bir asker gibi düşün. Savaşa üzerinde ah*** olmadan girmeyecek.'

"Sürekli savaşlar veriyorum, bu yüzden rahat değilim. Bu yüzden libido doğal olarak azalıyor.

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"Elbette bu her zaman böyle olmuyor."

Daha önce kocasının, çiftin kavga etmesi halinde tutkuyu öldüren pijamalar giydiğini anlatmıştı

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