Acun Ilıcalı gerçeği ilk kez açıkladı! Hasan Can Kaya meğer bunu yapmış

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya öncelikli olarak youtube üzerinde yer alırken Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu EXXEN'e geçiş yaptı. Acun Ilıcalı sevilen isim Kaya hakkında katıldığı programda kimsenin bilmediklerini duyurdu.

Hasan Can Kaya'ya EXXEN'e geçtikten sonra gelen teklifleri duyuran Ilıcalı, bu tekliflere ünlü komedyenin vermiş olduğu yanıtı ifade ederken para testini geçtiğine vurgu yapıldı. Dünyanın en büyük testi para olduğunu belirten Ilıcalı, insan kalitesini mi istiyorsun, kalenderliğini mi arıyorsun veya ne kadar güvenilir olduğuna mu bakıldığında hepsi para. Para testini geçen adamdan korkulmaması gerektiğini belirten Hasan Can Kaya testten geçti.





Program yaklaşık 3-4 sezon olurken EXXEN'de bulunan Kaya'yı 3 dakika izledikten sonra buluşmaya gittiğini belirten Acun Ilıcalı, o günden beri beraberiz ifadelerini kullanırken Kaya'ya biz 1 veriyorsak 4-5 teklifler yapıldı ve Kaya'nın verdiği yanıt 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.