Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye meydan okudu

Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere ile ilgili ilginç sözler! Tüm detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye meydan okudu
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Acun Ilıcalı yarışmacısı Nagihan Karadere'ye resmen meydan okudu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN KARADERE'YE REST

Survivor All Star kadrosu netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı daha önce bir daha yarışmaya katılmayacağını söyleyen Nagihan Karadere ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı Karadere'ye şimdiden bir iki tane füze yollamak istediğini dile getirdi ve şu sözleri söyledi; Algı oldu o öyle yaptı, bu böyle yaptı. 

acun ılıcalı'dan nagihan karadere'ye meydan okuma

Hak etmedim, bunlar benim başıma niye geldi şeklinde mağdur olan Nagihan dönemi bitti artık. Artık parkurların kraliçesini tam anlamıyla performans bekleyecek. Bu saatten sonra elenme korkun yok, her koyun kendi bacağından asılır.' Nagihan Karadere'den Ilıcalı'nın sözlerine şu şekilde karşılık verdi; 'Kalbim ağzımdan çıkıyor, eyvah. Ben böyle heyecanlanmadım, kalp dayanmaz. Benim şu an kalbim dayanmıyorsa kimsenin dayanmaz.' 

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