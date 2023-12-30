Acun Ilıcalı’dan Cüneyt Özdemir’e çarpıcı açıklamalar! Hakkında çıkan Fetö iddialarına yanıt verdi!

Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir’in Youtube programına konuk oldu

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yayınlanan programına katıldı ve gündeme dair çeşitli soruları yanıtladı. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sempatisini, Mehmet Ali Erbil’in iddialarını ve Fetö ile ilgili suçlamaları değerlendirdi.

Acun Ilıcalı Erdoğan’a neden oy verdi? Acun Ilıcalı'yı Erdoğan mı zengin etti?

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini zengin etmediğini, kendi emeği ve başarısıyla bugünlere geldiğini söyledi. Ilıcalı, şöyle devam etti: “Önce Show Tv’de, sonra Star Tv’de programlar yaptım ve sonunda kendi kanalımı kurdum. Aldığım reytinglerden dolayı ekonomik bir gelir elde ettim. Bu, ekonomik açıdan büyük bir ülkede, akşamları insanlara televizyon izlettirebilirseniz ve yapımcı olursanız, doğal bir sonuçtur. Cumhurbaşkanı ile bunun ne ilgisi olabilir?”

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıkarsız bir sempati duyduğunu, Ak Parti ile bir bağlantısı olmadığını, ancak oyunu Ak Parti’ye verdiğini belirtti. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başarılı bulduğunu, ülkenin 20 yıl öncesine göre birçok açıdan geliştiğini, örneğin yeni havaalanının bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ilıcalı, demokrasi isteyen ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sempati duyanlara karşı bir karalama kampanyası yürüten bir kesim olduğunu söyleyerek, bunu eleştirdi. Ilıcalı, “Bir insan hür bir şekilde istediğini ifade edemiyor mu? Sen başka bir parti liderini seversin, ben başka parti liderini severim. Herkes ayrı düşünsün ama birbirimizi kırmayalım. Kim kimi istiyorsa sevsin ve birbirine saygı duysun. Ben bunu istiyorum.” dedi.

Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil’in iddialarına ne yanıt verdi?

Ilıcalı, bir programa katıldığını ve orada hayatında hiç Fetullah Gülen'i görmediğini, Tansilvanya'ya hiç gitmediğini söylediğini anlattı. Ilıcalı, bunun üzerine Mehmet Ali Erbil'in kendisine Tansilvanya’ya gittiğini söylediğini, ancak bununla ilgili bir kanıt veya belge sunamadığını aktardı. Ilıcalı, Erbil’in yıllardır televizyonda olmadığını, hastalık geçirdiğini, şimdi ise gündeme gelmeye çalıştığını, kendisine türlü türlü iftiralar attığını söyledi. Ilıcalı, “Yahu beni dünya izliyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Acun Ilıcalı Fetö iddialarına ne yanıt verdi?

Ilıcalı, 10 yıl önce Cüneyt Özdemir’in programında dershanelerin kapatılması gerektiğini söylediğini hatırlattı. Ilıcalı, bu sözlerin üzerine, “Herhangi bir Türk topraklarında yaşayan bir kimse, çıkıp da bu adamın Fetö ile bir ilgisi var diyebilir mi? Yani ulusal bir kanala çıkmışım ve senin soruna böyle bir cevap vermişim. Daha ötesi nedir? Daha ne diyebilirim?” diye konuştu.