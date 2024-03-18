Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden'e sert çıktı!

Survivor programının bir fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar, izleyicileri derinden üzdü. Bu olayın yaşandığı dönemde, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in de sözleri gündemdeydi.

Beria Özden, daha önce iletişim ödülü sırasında eşine "Aleyna'dan uzak dur" mesajı vermişti. Ancak daha sonra bebeğini kaybettiğini açıklayarak, "Çıkan haberler ve farklı dedikodular nedeniyle Aleyna konusunda böyle bir mesaj yazdım. Çünkü adada Aleyna ile ilgili garip haberler çıkıyordu, aşk yaşandığına dair yanlış iddialar vs." dedi.





Ancak Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu, bu sözlere sert bir tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna'ya bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endoskopisi değil, tarih, doktor ve hastane raporlarıyla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" ifadelerini kullandı.

Beria Özden ise sert bir dille karşılık vererek, "Herkesin yakını uyardı, bir ben mi battım?" diye sordu ve sert ifadelerle şu sözleri paylaştı: [Devam eden kısım için alternatif metin veriniz.]