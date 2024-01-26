Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Dizisinin ilk bölümünü dizi ekibi ile birlikte izledi! İşte dizi ekibinin eğlenceli anları

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri Dizisi Reyting Rekoru Kırdı

Televizyona uzun bir süre ara verdikten sonra geri dönen Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri isimli dizisiyle seyircileri etkiledi. Dizinin ilk bölümü, reyting sıralamasında üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

İnci Taneleri Sosyal Medyada Konuşuldu

Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde hem senaryoyu yazdı hem de başrol oynadı. Dizinin dün akşam ekrana gelen ilk bölümü, sosyal medyada yoğun ilgi uyandırdı. Özellikle Dilber karakterinin pavyon sahnesi, akşam boyunca trend oldu. Dizinin konusu da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. BKM imzalı, Şenol Sönmez yönetmenliğindeki dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reyting alarak zirveye çıktı.

Yılmaz Erdoğan: “Yolumuz Açık Olsun”

Dizinin ilk bölümünü Maslak’ta ekibiyle birlikte izleyen Yılmaz Erdoğan, şunları söyledi: “Kanalımızın temsilcileri burada… Bütün teknik ekibe, oyuncu arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun… Başta Necati Akpınar olmak üzere Şenol Sönmez… Başladık bakalım sonu gelir inşallah”. Erdoğan, dizide hapisten çıkan bir öğretmen olan Azem karakterini canlandırıyor. Erdoğan’a dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan rol arkadaşı olarak eşlik ediyor.

Dizinin ilk bölüm izlemesinde, sosyal medyada da popüler olan Sincanlı Erkal Sonel’in ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı çalındı. Yılmaz Erdoğan ve dizide Dilber karakterini oynayan Hazar Ergüçlü, şarkı eşliğinde dans etti.

Gecede, dizinin adına uygun olarak, ekibe inci tanesi şeklinde tatlı ikram edildi.