Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı: Görenler tanımakta zorlanıyor

Ünlü komedyen Ata Demirer, GQ Men Of The Years 2023 ödül töreninde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yılın Komedyen Kişisi ödülüne layık görülen Demirer'in zayıflamış hali herkesi şok etti.

Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı: Görenler tanımakta zorlanıyor
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GQ Men Of The Years 2023 ödüllerinin verildiği törende ünlüler akını vardı. Kırmızı halının üstünde poz veren ünlü isimlerin tarzları, kıyafetleri, saçları ve makyajları göz alıcıydı. Ünlülerin her detayı için sosyal medyada da yorumlar yapıldı. Büyük ses getiren ödül gecesine Ata Demirer'in damgasını vurduğu görüldü.

Ata Demirer, GQ Men Of The Years 2023 ödül töreninde Yılın Komedi Adamı seçildi. Demirer'in ödülünü Gürse Birsel verdi.

Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı

FİT HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Ata Demirer'in son dönemde verdiği kilolarla sosyal ağlarda en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Bir zamanlar 140 kilo olan ünlü komedyen, 30 kilo birden vererek eski görünümüne veda etti. Ata Demirer, GQ dergisinin ödül törenine çıkınca herkesi şok etti. Demirer'in çok kilo verdikten sonra zayıf görünmesi birçok yoruma yol açtı. Bazı kullanıcılar ise şu yorumları yaptı:

Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı

"Canım, kilo vermişsin, iyi iş çıkardın."

“Seni tanıyamadım, gerçekten erimişsin”

“Eriyen Ata Demirer”

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