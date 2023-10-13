Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!

Beyazıt Öztürk'ün uzun süredir bekar ve evlenmemiş olması, geçmişteki aşk hayatını tekrar gündeme getirdi. Ünlü televizyoncu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutsa da, eski aşkları hakkında merak edilen detaylar magazin dünyasını meşgul ediyor. İşte detaylar...





BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN MANKEN AŞKI

Beyazıt Öztürk'ün özellikle 2000'li yılların başında yaşadığı aşk macerası, Çağla Şıkel ile olan ilişkisi, magazin basınında geniş yankı bulmuştu. Çağla Şıkel'in Beyaz Show'a katılarak "Sevgilim var" demesiyle başlayan ilişki, kısa bir süre sonra sona ermişti. İkilinin ayrılığının nedeni merak konusu olmuş, ancak açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti. Şıkel, ayrılıklarının sebebini "Ayrı dünyaların insanıydık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. O beyazdı, ben siyah. Şimdi yine sarılırım yine öperim onu. Beyaz’ın dostluğu çok güzel bir şey. Bu kadar sevdiğin birisiyle ilişkimi insan olarak sürdürmek önemli." şeklinde ifade etti.

Beyazıt Öztürk, evlilik düşünmediğini ve yalnızlığını keyifle yaşadığını belirtiyor. Magazin dünyası ise geçmişteki aşklarını ve ilişkilerini merakla takip ediyor. Öztürk'ün aşk hayatındaki renkli detaylar, izleyicileri ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.





Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün geçmişteki büyük aşkları, kısa sürede sessizce sona erdi. Bu ilişkinin neden sonlandığını merak edenler için Çağla Şıkel, "Ayrı dünyaların insanıydık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. O beyazdı, ben siyah. Şimdi yine sarılırım yine öperim onu. Beyaz’ın dostluğu çok güzel bir şey. Bu kadar sevdiğin birisiyle ilişkimi insan olarak sürdürmek önemli." şeklinde bir açıklama yaptı.

Şıkel'in bu ifadeleri, ilişkilerinin farklı dünyalardan gelmeleri nedeniyle sona erdiğini vurguluyor. Çiftin ayrılığından sonra Çağla Şıkel, şu anda Emre Altuğ ile evli ve Kuzey ile Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Emre Altuğ, Güldür Güldür Show'da yer alırken, şu sıralar Yalı Çapkını programında izleyicilerle buluşuyor. Bu açıklama, geçmişin büyük aşklarından birinin nasıl sonlandığını ve ilişkilerin zaman içinde nasıl evrim geçirdiğini gösteriyor.