'Aynı gün içinde benim kişilikler' fotoğrafı sosyal medyayı kırdı geçirdi

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen paylaşım konuşulmaya devam ediyor. Icardi, Teoman, Burak Özçivit ve Selahattin Paşalı aynı karede görüntülendi.

'Aynı gün içinde benim kişilikler' fotoğrafı sosyal medyayı kırdı geçirdi
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GQ Men Of The Year 2023 ödül töreninde çok sayıda ünlü isim ödül sahibi oldu. Gecede adeta ünlüler geçidi yaşandı. Gözlerin alı konulmadığı ödül gecesine damga vuran fotoğraf yayınlandı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi bu defa ödül törenin görüntülenirken Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Icardi bir araya gelmesiyle sevenlerinin dikkatini çekti.

ödül töreni

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen görsel üzerine takipçiler tarafından yorumlar yağdı. "Hoşlandığım çocukların birbiriyle alaka seviyesi" ,"Aynı gün içinde benim kişilikler", "Devler Ligi", "Spotify listemin alaka seviyesi", "Icardi içlerinde parlıyor" ifadelerini kullanılırken yıldız oyuncu için ise ''Yılın sporcusu'' ifadeleri kullanıldı. 

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