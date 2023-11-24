Bahar Candan’ın Annesinden Şaşırtan Savunma: “O Gerçek Değil”

Bahar ve Nihal Candan Kardeşlerin Annesinden Şok İtiraf: “Bahar Gerçek Bile Değil”

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandılar. Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ise, Show Haber’e yaptığı açıklamada, kızlarının masum olduğunu savundu. Umut Candan, Bahar Candan’ın gerçek olmadığını, her şeyin sahte olduğunu, soytarılık yaptığında tıklanma aldığını ve bunun için devam ettiğini söyledi. Umut Candan’ın bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.