Behzat Ç. Etimesgut seçim zaferini "Erik Dalı" oynayarak kutladı!

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimleri açık bir farkla kazandı. Beşikçioğlu, bu zaferi Etimesgut'ta otobüsün üzerinde "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde dans ederek kutladı. CHP Milletvekili Deniz Demir'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP'nin Etimesgut adayı olarak seçime giren Erdal Beşikçioğlu, MHP'li Enver Demirel'e karşı sandıktan birinci çıktı. Beşikçioğlu, ilçede %56.58 oy alarak zafer elde ederken, en yakın rakibi Enver Demirel %32.62 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının ardından Beşikçioğlu, Etimesgut'ta halk ile buluştu.

Behzat Ç.'den Etimesgut zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı: Viral oldu

Seçim otobüsünün üzerinde "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde dans eden Beşikçioğlu'nun bu kutlama anları, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı seçilmesiyle ilgili kutlama videosu, sosyal medyada geniş yankı buldu.