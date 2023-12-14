Beren Saat'ten terleten Kıvanç Tatlıtuğ sevişme itirafı!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan "Aşk-ı Memnu"nun efsane ikilisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yıl aradan sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı bir filmde bir araya geldi. Dijital platformda izleyiciyle buluşan film, sadece içerik kalitesiyle değil, aynı zamanda unutulmaz ikilinin samimi performansları ve özellikle yakınlaşma sahneleriyle de dikkat çekti.

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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu filmle ilgili konuşan Beren Saat, "Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın?" programında, filmdeki yakınlaşma sahnelerine dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Saat, bu sahnelerin çok provalı bir sürecin ardından çekildiğini ve kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti. "Aşk-ı Memnu" döneminde de benzer sahnelerle karşılaştıklarını dile getiren Saat, dans sahneleriyle bu tür sahneler arasında benzerlik olduğunu ifade etti. Saat, partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarındaki uyumun ve deneyimin bu sahneleri çekmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.