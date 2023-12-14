Beren Saat'ten terleten Kıvanç Tatlıtuğ sevişme itirafı!
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan "Aşk-ı Memnu"nun efsane ikilisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, izleyicileri 15 yıl aradan sonra heyecanlandıran bir buluşmaya imza attı. "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı dijital platform filmi, sadece içeriğiyle değil, aynı zamanda bu ikilinin özlemle beklenen birlikteliği ve samimi performansları ile de büyük ilgi gördü. Beren Saat, Mirgün Cabas'la gerçekleştirdiği bir röportajda filmdeki özel sahneleri ve partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile olan uyumlarını ilk kez detaylarıyla paylaştı. İşte Saat'in anlattıkları...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan "Aşk-ı Memnu"nun efsane ikilisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yıl aradan sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı bir filmde bir araya geldi. Dijital platformda izleyiciyle buluşan film, sadece içerik kalitesiyle değil, aynı zamanda unutulmaz ikilinin samimi performansları ve özellikle yakınlaşma sahneleriyle de dikkat çekti.
KENDİLERİ İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu filmle ilgili konuşan Beren Saat, "Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın?" programında, filmdeki yakınlaşma sahnelerine dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Saat, bu sahnelerin çok provalı bir sürecin ardından çekildiğini ve kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti. "Aşk-ı Memnu" döneminde de benzer sahnelerle karşılaştıklarını dile getiren Saat, dans sahneleriyle bu tür sahneler arasında benzerlik olduğunu ifade etti. Saat, partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarındaki uyumun ve deneyimin bu sahneleri çekmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.