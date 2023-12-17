Miray Daner'in nefes kesen sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı!

Kuş Uçuşu adlı dizinin yeni sezonu çok konuşulan bir konu haline geldi. Fox TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyicilerle buluşan Miray Daner, Netflix platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu'ndaki performansıyla büyüledi.





Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'la birlikte paylaşan ünlü oyuncu Miray Daner, son dönemlerde rol aldığı eserlerdeki başarısı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak Miray Daner ile Demircan Kaçel'le olan sevişme sahnesi gündeme geldi.





Dizinin ikinci sezonunda karakterlerin arasındaki ekişme dikkat çekti ve ilk sezonu Lale'nin (Birce Akalay) yerine Aslı'nın (Miray Daner) kazanmasıyla sona erdi. Yusuf'u manipüle edip istediğini elde etmek isteyen Aslı, onu evine davet etti. Diğer taraftan; mutfaktaki aşk sahnesi sosyal paylaşım sitelerinde gündem oldu.





Güzel oyuncunun sahnelerine "Harika oynadı", "Bu sefer sırıtmadı" gibi yorumlar yağdı.





Demircan Kaçel de bu sahnelerin ardından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş'te oynayan Demircan Kaçel, kariyerine 2019 yılında ekranlara gelen Tek Yürek dizisinde rol alarak başlamıştır. Daha sonra Mavera'da oynayan Kaçel, Yalancılar ve Mumları adşı dizinin kadrosunda da yer almıştır.