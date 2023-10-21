Bihter filminin setini ünlü oyuncunun kaprisi karıştırdı

Ünlü Bihter filmi setinde gerilim tırmanıyor! Başrolde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı bu yapım, yeni bir çekişme ve gerginlik olayına sahne oldu. Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki ilişkinin kopma noktasına geldiği iddia ediliyor. İddialara göre, Farah Zeynep Abdullah'ın setteki kaprisleri ve istekleri tüm ekibi rahatsız etti ve gerilimi artırdı.

Bihter filmi, Türk sinemasının önemli projelerinden biri olarak dikkat çekerken, bu tür yapım ekiplerinde yaşanan gerginlikler de merak konusu oluyor. Filmde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin, Farah Zeynep Abdullah'ın davranışları karşısında geri adım atmadığı ve gerilimi artırdığı belirtiliyor.

İki başarılı oyuncu arasındaki bu çekişmenin film ekibine de yansıdığı ve set atmosferinin gerginleştiği öne sürülüyor. Filmin devam eden çekimlerinin nasıl etkilendiği ve ilişkilerin ilerleyen dönemlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olarak gündemi meşgul ediyor. Bu gelişmelerin filmin yapımcıları ve yönetmeni tarafından nasıl ele alınacağı da izleyicilerin dikkatle takip ettiği bir konu olarak ön plana çıkıyor.





Sinema dünyasının önemli isimleri Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında bir dizi gerginlik ve anlaşmazlık yaşandığı gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü üstlendiği ve filme adını veren "Bihter" karakteriyle öne çıktığı projede, Hande Ataizi ile aralarındaki ilişkinin son zamanlarda gerilediği konuşuluyor.

Hande Ataizi, bir röportajında "Hiç kimseyle sorunum yok" dese de, iddialara göre sette büyük bir gerilim yaşanmış. Farah Zeynep Abdullah'ın sette diğer oyuncularla yaşadığı kavgalar ve senaryoya müdahalesi, "Ben bunu oynamam" demesi gibi olaylar, set atmosferini olumsuz etkilemiş. İddialara göre, sahnelerinde Hande Ataizi'ye pas vermeyen Farah Zeynep Abdullah, sette tam anlamıyla bir krize yol açmış.

Hande Ataizi'nin bu durumu gündeme getirmesiyle sette olaylar kontrolden çıkmış, hatta bir sahnede yaşanan anlaşmazlık yüzünden set tam iki saat boyunca durmuş. Farah Zeynep Abdullah'ın zor ikna edildiği iddia edilirken, set ekibi oyuncunun bu tavrından oldukça rahatsız olmuş.

Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Olduysa işle ilgilidir sorun, benim kimseyle aramda bir problem yok" demiş olsa da, film setinde yaşanan gerilim ve anlaşmazlıklar dikkatleri çekiyor ve ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

Olaylar set ekibi tarafından da olumsuz bir şekilde karşılanmış, ve bu gerginliklerin ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasındaki bu anlaşmazlığın sinema projelerine nasıl yansıyacağı ise beklenen bir gelişme.