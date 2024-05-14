Usta oyuncu Ayten Gökçer aramızdan ayrıldı

Tiyatro ve sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Ayten Gökçer (84), hayatını kaybetti. Gökçer, yarın (15 Mayıs) öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda eşi Cüneyt Gökçer’in yanına defnedilecek.

1950li yıllarda tiyatro dünyasına adım atan usta oyuncu, 1965’ye “Taçsız Kral” filmiyle sinemaya adım atmıştı. Kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan oyuncu, bir dönem “Yılan Hikayesi” isimli dizide canlandırdığı ‘Belgin Abla’ karakteriyle de adından sıkça söz ettirmişti.