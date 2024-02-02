Bradley Cooper ve Gigi Hadid, aşklarını gözler önüne serdi! Eski sevgilileri ne diyor?

Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in Aşkı Saklanacak Gibi Değil!

2023 yılının son aylarında duyulmaya başlayan Bradley Cooper Gigi Hadid aşkı, herkesin ilgisini çekiyor. Başta sadece bir dedikodu olarak dolaşan bu sürpriz aşk, artık gizli saklı kalmıyor.

Artık Gizli Buluşmalara Gerek Kalmadı

Bir süre birlikte görüntülenmemek için çaba sarf eden çift, artık ilişkilerini saklamaktan vazgeçti. Son birkaç aydır birlikte olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid, paparazzilerden kaçmak için çeşitli yöntemler denemişlerdi. İkisi de New York’ta oturuyor olsa da, Gigi’nin yakın dostu Taylor Swift’in boş olan evlerinden birinde gizlice buluşuyorlardı. Bradley Cooper ise Gigi Hadid’den uzak kalmamak için, Hadid ailesinin çiftliğine yakın bir ev satın almıştı. Artık bu gizli buluşmalara ihtiyaçları kalmayan aşıklar, ilişkilerini gözler önüne seriyor.

El Ele Tutuşarak İlk Kez Görüntülendiler

Birkaç defa birlikte kameralara yakalansalar da, yine de çok dikkatli davranıyorlardı. Ellerini birbirine kenetlemiyorlar, dışarıda sarılıp öpüşmeye de cesaret edemiyorlardı. Yan yana yürüyüp konuşuyorlardı ama, uzaktan bakan biri onları iki samimi arkadaş zannedebilirdi. Aralarında hep bir mesafe bırakıyorlardı. Ocak ayının başında Emmy ödül töreninden sonra yemek yiyen taze aşıkların yanında Bradley Cooper’ın annesi de vardı. Bradley Cooper’ın bu yeni ilişkiyi ciddiye aldığı ve sevgilisi Gigi’yi annesiyle tanıştırdığı konuşuluyordu. Kendileri bu ilişki hakkında henüz bir şey söylememiş olsalar da, yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın çok mutlu olduğunu ve ilişkilerinin de oldukça ilerlediğini belirtiyorlar. Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın ilişkisi birkaç ay önce ortaya çıkmış olsa da, taze aşıklar ilk kez geçen hafta el ele görüntülendiler.

Bradley Cooper, Gigi Hadid’e Yakın Olmak İçin Ev Aldı

Neredeyse hiç ayrılmayan çift, birlikte çok zaman geçiriyor. 49 yaşındaki Cooper, 28 yaşındaki Hadid’e her an yakın olmak için Philadelphia’da bir malikane satın aldı. Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’in orada bir çiftliği var ve Hadid kardeşler sık sık oraya gidiyorlar. Gigi Hadid, Zayn Malik’ten olan 3 yaşındaki kızı Khai’yi orada doğayla iç içe büyütüyor. Sevgilisinden ayrı kalmak istemeyen Bradley Cooper da bu çiftliğe çok yakın, hemen yanı başında bir ev alarak Philadelphia’da bile aşkına yakın olmayı başardı.

Eski Sevgilileri Ne Diyor?

Gigi Hadid, büyük bir aşk yaşadığı Zayn Malik’ten 2021’de ayrılmıştı. Sonra da 25 yaşından büyük kadınlarla anılmayan Leonardo Di Caprio ile adı geçmişti. Bradley Cooper da Gigi Hadid de çok mutlu görünüyor. Bu yeni aşkın tek üzdüğü kişi ise Cooper’ın eski sevgilisi Irina Shayk. Ünlü modelin aslında Cooper’la olan ilişkisini yeniden canlandırmak, onu tekrar kendine aşık etmek istediği söyleniyordu. Ama Shayk, unutamadığı aşkını onu kendisinin tanıştırdığı Gigi Hadid’e kaptırmış oldu. Bradley Cooper ise ünlü Rus model Irina Shayk’la evlenmeye yakın bir ilişkisi olduğu halde 2019’da ayrılmıştı. Cooper ve Shayk’ın da 7 yaşında Lea isminde bir kızları var.